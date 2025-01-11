Українські оборонці в Курахове перебувають у напівоточенні – військовий аналітик

Частина міста ще контролюється нашими військами. І ТЕЦ на західній околиці міста знаходиться під контролем ЗСУ.

Таку думку висловив військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни, Олексій Гетьман, в етері КИЇВ4.

"Тому ворог ще не захопив повністю це місто, але до цього все, на жаль, іде. І швидше за все нам доведеться відійти, бо ситуація не дуже зручна", – зазначив аналітик.

За словами Гетьмана, українські оборонці вже перебувають у напівоточенні. Тому, якщо ворога не вдасться затримати ворога біля ТЕЦ, то доведеться відходити з Курахового.

Нагадаємо, у місті та загалом на Курахівському напрямку окупанти просуваються у стилі випаленої землі.

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