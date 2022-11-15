"Укрпошта" відновлює роботу у Херсоні та починає виплати пенсій

"Укрпошта" відкриває перші два відділення у деокупованому Херсоні та починає виплати пенсій.

Про це 15 листопада повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", - написав Смілянський.

Також він повідомив, що підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції від 15 листопада 2022 року.

Нагадаємо, 11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що від початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

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Станом на 13 листопада в Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення й радіо.

14 листопада до звільненого Херсона приїхав президент України Володимир Зеленський, де під час спілкування зі ЗМІ він наголосив, що Україна крок за кроком звільняє окуповані території і попри важкі бої та високу ціну перемоги – пройде цей складний шлях.

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