На Херсонщині створили гуманітарний штаб: волонтерів закликають доєднатися

У Херсонській області створили гуманітарний штаб для координації волонтерів та міжнародних організацій.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"Створено гуманітарний штаб при ХОВА. Ми це робимо для координації волонтерів та міжнародних організацій у питаннях допомоги жителям деокупованої Херсонщини. Разом із місцевою владою ми складаємо перелік потреб жителів звільнених територій. Це потрібно, аби люди отримували допомогу, якої вони дійсно потребують", - наголосив він.

За його словами, гуманітарний штаб напрацьовує альтернативні логістичні шляхи доставки гуманітарної допомоги, оскільки ще триває розмінування звільнених територій Херсонщини.

"Ми це робимо спільно з правоохоронцями та органами держвлади. Головне – аби допомога доїхала до місця призначення безпечно. Життєдіяльність області має бути повноцінно забезпечена і для цього команда ХОВА приділяє максимум уваги безпековій, логістичній та гуманітарній складовій", - йдеться у повідомленні.

Контакти Гуманітарного штабу ХОВА:

телефон: 0666374985

месенджери: 0981761698 (Viber, Telegram, Signal, WhatsApp

Ситуація на Херсонщині

Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.

У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 14 листопада, приїхав до звільненого Херсона та взяв участь у церемонії підняття прапора України.

СБУ затримала у Херсоні російського окупанта, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця.

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