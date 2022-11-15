В Херсонской области создали гуманитарный штаб: волонтеров призывают присоединиться

В Херсонской области был создан гуманитарный штаб для координации волонтеров и международных организаций.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Создан гуманитарный штаб при ХОВА. Мы это делаем для координации волонтеров и международных организаций в вопросах помощи жителям деоккупированной Херсонщины. Вместе с местными властями мы составляем перечень потребностей жителей освобожденных территорий. Это нужно, чтобы люди получали помощь, в которой они действительно нуждаются", — подчеркнул он.

По его словам, гуманитарный штаб нарабатывает альтернативные логистические пути доставки гуманитарной помощи, поскольку продолжается разминирование освобожденных территорий Херсонщины.

"Мы это делаем совместно с правоохранителями и органами госвласти. Главное, чтобы помощь доехала до места назначения безопасно. Жизнедеятельность области должна быть полноценно обеспечена и для этого команда ХОВА уделяет максимум внимания безопасности, логистической и гуманитарной составляющей", — говорится в сообщении.

Контакты Гуманитарного штаба ХОВА:

телефон: 0666374985

мессенджеры: 0981761698 (Viber, Telegram, Signal, WhatsApp

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации Херсона и правобережья области на освобожденных территориях начались стабилизационные мероприятия. Саперы проводят разминирование, чтобы коммунальщики могли как можно быстрее приступить к восстановлению критической инфраструктуры.

В Херсоне постепенно восстанавливается связь украинских мобильных операторов.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 ноября, приехал в освобожденный Херсон и принял участие в церемонии поднятия флага Украины.

СБУ задержала в Херсоне российского оккупанта, который был переодет в гражданскую форму и пытался изображать местного жителя.

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