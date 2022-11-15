Доллар и евро дорожают: курс валют на 15 ноября в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 15 ноября, ослаб на 5 копеек — до 40,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 11 копеек — до 41,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,20 грн/долл., евро – 40,20 грн/евро.

Днем ранее, 14 ноября, курс гривны к доллару в банковских обменниках составлял 40,65 грн/долл., евро стоил 41,09 грн/евро.

Следует отметить, что официальный курс гривны к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,57 грн/долл. В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

Напомним, что президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает падение экономики из-за войны войны, которую начала Россия. Украина и дальше нуждается в огромной финансовой поддержке. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым. По результатам 2022 экономика Украины упадет на 30%.

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