"Укрзалізниця" здійснює евакуаційний рейс з Чопа до Чехії

"Укрзалізниця" здійснює евакуаційний рейс з Чопа до Чехії

Проїзд безкоштовний.

'Укрзалізниця" продовжує проводити евакуаційні рейси як на території країни, так і за кордон.

Про це розповіли у пресслужбі компанії.

У четвер, 3 березня, зі станції Чоп на Закарпатті відбудеться евакуаційний рейс до Чехії.

Також читайте В ООН заявили про мільйон біженців з України за тиждень

Зазначається, що рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки на території Словаччини та Чехії, прямує через Кошіце, Остраву та Прагу.

Відправлення з вокзалу у Чопі заплановано на 16:40. Втім, митний контроль слід пройти до 15:30.

Посадка на поїзд - за закордонним паспортом. Пріоритет надається жінкам та дітям, наголошують у компанії. Проїзд безкоштовний.

До слова, із залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні поїзди Чоп - Захонь, що в Угорщині. Посадка здійснюється за наявності квитка та паспорта.