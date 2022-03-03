"Укрзалізниця" здійснює евакуаційний рейс з Чопа до Чехії

Проїзд безкоштовний.
'Укрзалізниця" продовжує проводити евакуаційні рейси як на території країни, так і за кордон.
Про це розповіли у пресслужбі компанії.
У четвер, 3 березня, зі станції Чоп на Закарпатті відбудеться евакуаційний рейс до Чехії.
Зазначається, що рухомий склад надано чеським перевізником. Поїзд робитиме зупинки на території Словаччини та Чехії, прямує через Кошіце, Остраву та Прагу.
Відправлення з вокзалу у Чопі заплановано на 16:40. Втім, митний контроль слід пройти до 15:30.
Посадка на поїзд - за закордонним паспортом. Пріоритет надається жінкам та дітям, наголошують у компанії. Проїзд безкоштовний.
До слова, із залізничної станції Чоп ходять кожні три години регулярні поїзди Чоп - Захонь, що в Угорщині. Посадка здійснюється за наявності квитка та паспорта.