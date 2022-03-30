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Університет Шевченка відновлює навчання

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Університет Шевченка відновлює навчання

КНУ імені Тараса Шевченка

Освітній процес буде відбуватися дистанційно.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка відновлює навчальний процес.

Про це повідомив ректор університету Володимир Бугров.

Навчання розпочнеться 4 квітня. Освітній процес буде відбуватися із використанням технологій дистанційного навчання.

За словами ректора,  ІІ семестр навчально року має завершитися вчасно і відповідно до графіка.

"Упродовж дії воєнного стану освітній процес відбуватиметься "онлайн". Викладачі й здобувачі освіти можуть долучатися до нього як із території України, так із-за кордону", - повідомив ректор.

У виші розробили кілька способів забезпечення виконання студентами індивідуальних навчальних планів на вибір факультетів і навчально-наукових інститутів. Зокрема, для студентів невипускних курсів деякі види роботи можуть перенести на наступний рік, а також ущільнити графік сесій та атестацій.

У КНУ обіцяють не застосовувати  "санкції" щодо студентів, які не мають можливості бути присутніми на онлайн-заняттях.

Крім того, студенти можуть оформити індивідуальний графік, якщо не можуть навчатися через бойові дії або вступили до лав ЗСУ.

Як повідомлялося, у МОН дали рекомендації вишам, як закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану. Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.

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