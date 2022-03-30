Університет Шевченка відновлює навчання

Освітній процес буде відбуватися дистанційно.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка відновлює навчальний процес.

Про це повідомив ректор університету Володимир Бугров.

Навчання розпочнеться 4 квітня. Освітній процес буде відбуватися із використанням технологій дистанційного навчання.

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За словами ректора, ІІ семестр навчально року має завершитися вчасно і відповідно до графіка.

"Упродовж дії воєнного стану освітній процес відбуватиметься "онлайн". Викладачі й здобувачі освіти можуть долучатися до нього як із території України, так із-за кордону", - повідомив ректор.

У виші розробили кілька способів забезпечення виконання студентами індивідуальних навчальних планів на вибір факультетів і навчально-наукових інститутів. Зокрема, для студентів невипускних курсів деякі види роботи можуть перенести на наступний рік, а також ущільнити графік сесій та атестацій.

У КНУ обіцяють не застосовувати "санкції" щодо студентів, які не мають можливості бути присутніми на онлайн-заняттях.

Крім того, студенти можуть оформити індивідуальний графік, якщо не можуть навчатися через бойові дії або вступили до лав ЗСУ.

Як повідомлялося, у МОН дали рекомендації вишам, як закінчити навчальний рік в умовах воєнного стану. Міносвіти рекомендувало коледжам та університетам в умовах воєнного стану для студентів невипускних курсів перенести частину освітніх компонентів на наступний навчальний рік.

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