Университет Шевченко возобновляет обучение

Образовательный процесс будет проходить дистанционно.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возобновляет учебный процесс.

Об этом сообщил ректор университета Владимир Бугров.

Обучение начнется 4 апреля. Образовательный процесс будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения.

По словам ректора, ІІ семестр учебного года должен завершиться вовремя и в соответствии с графиком.

"На протяжении действия военного положения образовательный процесс будет проходить "онлайн". Преподаватели и получатели образования могут приобщаться к нему как с территории Украины, так и из-за границы", — сообщил ректор.

В вузе разработали несколько способов обеспечения выполнения студентами индивидуальных учебных планов по выбору факультетов и учебно-научных институтов. В частности, для студентов невыпускных курсов некоторые виды работ могут быть перенесены на следующий год, а также уплотнить график сессий и аттестаций.

В КНУ обещают не применять "санкции" в отношении студентов, не имеющих возможности присутствовать на онлайн-занятиях.

Кроме того, студенты могут оформить индивидуальный график, если не могут учиться из-за боевых действий или вступили в ряды ВСУ.

Как сообщалось, в МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения. Минобразования рекомендовало колледжам и университетам в условиях военного положения для студентов невыпускных курсов перенести часть образовательных компонентов на следующий учебный год.

Читайте также: