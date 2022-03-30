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Университет Шевченко возобновляет обучение

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Университет Шевченко возобновляет обучение

КНУ імені Тараса Шевченка

Образовательный процесс будет проходить дистанционно.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко возобновляет учебный процесс.

Об этом сообщил ректор университета Владимир Бугров.

Обучение начнется 4 апреля. Образовательный процесс будет проходить с использованием технологий дистанционного обучения.

По словам ректора, ІІ семестр учебного года должен завершиться вовремя и в соответствии с графиком.

"На протяжении действия военного положения образовательный процесс будет проходить "онлайн". Преподаватели и получатели образования могут приобщаться к нему как с территории Украины, так и из-за границы", — сообщил ректор.

В вузе разработали несколько способов обеспечения выполнения студентами индивидуальных учебных планов по выбору факультетов и учебно-научных институтов. В частности, для студентов невыпускных курсов некоторые виды работ могут быть перенесены на следующий год, а также уплотнить график сессий и аттестаций.

В КНУ обещают не применять "санкции" в отношении студентов, не имеющих возможности присутствовать на онлайн-занятиях.

Кроме того, студенты могут оформить индивидуальный график, если не могут учиться из-за боевых действий или вступили в ряды ВСУ.

Как сообщалось, в МОН дали рекомендации вузам, как закончить учебный год в условиях военного положения. Минобразования рекомендовало колледжам и университетам в условиях военного положения для студентов невыпускных курсов перенести часть образовательных компонентов на следующий учебный год.

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