В Чорному морі окупаети мають напоготові 40 ракет - ОК "Південь"

Досі залишається загроза ворожих ракетних ударів з акваторії Чорного моря.
Російське корабельне угруповання розташоване у північно-західній частині моря. Окупанти країни-агресорки мають на поготові 40 ракет типу "Калібр".
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".
Зазначається, що наразі у Чорному морі перебувають чотири надводні ракетні носії та два підводні човни. Також вороже угрупування має три великі десантні кораблі.
Як повідомлялося, під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 окупанти випустили дві ракети Х-31. Одна з них влучила в порожній танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі. Крім того, за даними ОК "Південь", друга ракета самоліквідувалася над морем.
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