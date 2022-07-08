В Чорному морі окупаети мають напоготові 40 ракет - ОК "Південь"

Російське корабельне угруповання розташоване у північно-західній частині моря. Окупанти країни-агресорки мають на поготові 40 ракет типу "Калібр".

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Зазначається, що наразі у Чорному морі перебувають чотири надводні ракетні носії та два підводні човни. Також вороже угрупування має три великі десантні кораблі.

Як повідомлялося, під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 окупанти випустили дві ракети Х-31. Одна з них влучила в порожній танкер "Millennial Spirit" під прапором Молдови, який дрейфує в територіальному морі. Крім того, за даними ОК "Південь", друга ракета самоліквідувалася над морем.

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