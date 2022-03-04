В Херсоні окупанти почали транслювати російські телеканали

Регіональні телеканали не працють.

У Херсоні від ранку 4 березня через приставку Т2 окупанти почали транслювати російські телеканали та радіоканали.

“Зранку телевізор не показував телеканали. Згодом почалася трансляція російських телеканалів. Вони віщають, що Херсон готовий до вступу Росії, мовляв, проведуть референдум. Містяни, як заявляють ворожі кореспонденти, масово просять їх врятувати”, - каже жителька Херсона Катерина.

З її слів, у місті також почав зникати Інтернет.

Раніше стало відомо, що 4 березня на херсонському майдані Свободи російські окупанти розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон - це "Херсонська народна республіка". Місцева влада закликала містян не піддаватися на провокації та не виходити з домівок.

"Проведення зборів, мітингів або зібрань будь-якого характеру можуть бути спрямовані на повалення державного устрою в Україні, тому вважаються поза законами України. Прошу всіх залишатися вдома, не брати участі в “спектаклях” окупаційної влади", - повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.