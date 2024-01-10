В Кривому Розі через аварію місто опинилося без світла та опалення

Без світла через аварію Довгинцівський та частина інших районів.

В Кривому Розі через серйозну аварію частина міста залишилася без світла та опалення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Олександр Вілкул.

За його словами, без світла через аварію Довгинцівський та частина інших районів.

“Водопостачання переходить на генератори, буде тимчасовий провал тиску. Частина котелень переходить на генератори. Аварійні бригади працюють. Все переживемо та переможемо”, - наголосив Олександр Вілкул.

Нагадаємо, що у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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