В окупованому Маріуполі квартири містян грабують мародери та засипає сніг (відео)

Жителі будинку на вулиці Київській, 80 замерзають у власних квартирах. Окупанти досі не закрили тепловий контур.

В тимчасово окупованому Маріуполі в розтрощених загарбниками будинках лежить сніг, крім того, домівки продовжують обкрадати мародери.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Як зазначається, місцеві мешканці продовжують скаржитися на умови життя в тимчасово захопленому росіянами місті. У багатьох будинках досі немає опалення, а у тих, де зробили так звані “ремонти” - жити неможливо. До того ж там ходять мародери.

Жителі будинку на вулиці Київській, 80 замерзають у власних квартирах. Окупанти досі не закрили тепловий контур. При цьому платіжки надходять.

"Між першим і другим поверхом лежить сніг, мороз 10 градусів. Труби вже замерзли, повідомлення з опалення прийшли по 2500, за холод, в однокімнатних 11 градусів", – кажуть обурені маріупольці.

В окупованому Маріуполі у квартирах містян лежить сніг

В міськраді також додали, що в одному з будинків у Лівобережному районі зробили "ремонт". Тільки єдине, що відновлене - це фасад. А ось у квартирах – великі тріщини в стінах, на підлозі та стелі. Навіть нові вікна вже пошкодженні. А по квартирах ходять мародери, які вже покрали батареї.

“Маріупольці другий рік поспіль зустрічають зиму у холодних квартирах. Обіцянки окупантів про "ремонти" виявилися черговими фейками. Жителі міста у відчаї”, - підкреслили в міськраді.

Нагадаємо, що квартири мешканців Маріуполя після "ремонтів" окупантів мають шокувальний вигляд.

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