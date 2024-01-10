Чи мають окупанти ресурсів на створення "буферної зони" на Харківщині - думка військового експерта

За його словами, на Харківському напрямку немає інформації про накопичення сил противником.

Російським окупантам не вистачає сил і засобів, аби змінити лінію фронту і створити так звану "буферну зону" у Харківській області.

Таку думку висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі Еспресо.

"На всіх ділянках фронту ситуація залишається складною, але у противника не вистачає сил і засобів для змін на лінії фронту. І те, що ворог спробує створити лінію безпеки в глибині української території, зокрема в зоні Харкова або інших ділянок на півночі, то це не виглядає реальним і раціональним", - розповів він.

За його словами, на цих ділянках у ворога є десь до 20 тис. особового складу. Інформації про накопичення сил немає.

"Фактично, усі свої резерви росіяни зараз випалюють на лінії зіткнення у 850 км", - наголосив Згурець.

Нагадаємо, військовий російської армії показав, як по окупантах відпрацювали ЗСУ.

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