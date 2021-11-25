В ОБСЄ заявляють про вкрай нестабільну ситуацію на Донбасі

В ОБСЄ заявляють про вкрай нестабільну ситуацію на Донбасі

Наступне засідання ТКГ заплановано на 8 грудня.

Спеціальний представник чинного очільника ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мікко Кіннунен заявив про безвихідну ситуацію у сфері безпеки на Донбасі.

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Про це він заявив після чергових зустрічей учасників ТКГ та її робочих підгруп у форматі відеоконференцій, повідомляє ОБСЄ.

"Ситуація у сфері безпеки вздовж лінії зіткнення вкрай нестабільна. Спеціальна моніторингова місія повідомляє про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури, завданих важким озброєнням, по обидва боки лінії зіткнення. В середньому, кількість порушень режиму припинення вогню на день перевищує аналогічний показник до набуття чинності заходами з посилення режиму припинення вогню в липні 2020 року. Безвихідна ситуація, пов'язана з наданням гарантій безпеки, стала серйозною проблемою для діяльності вздовж лінії зіткнення й ускладнює життя цивільного населення, а також роботу СММ", - заявив Кіннунен.

Водночас за його словами, позиції учасників переговорів політичної робочої підгрупи залишаються незмінними, що по суті ускладнює обмін думками щодо розробки єдиного плану дій.

Нагадаємо, чергові консультації ТКГ відбулися 24 листопада. На консультаціях українська делегація заявила,що Росія перешкоджає виплаті жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей пенсій і соцвиплат.