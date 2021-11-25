Зниклу у Кременчуці дитину знайшли в Кіровоградській області

Хлопчик залишився вдома без дорослих, тож поїхав до бабусі.

У Полтавській області вчора зник 10-річний хлопчик. Дитину знайшли у Світловодську, Кіровоградської області.

Про це повідомив речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв.

Вчора, 23 листопада, до поліції надійшла інформація про зникнення 10-річного хлопчика в Кременчуці. На пошуки дитини орієнтували весь особовий склад поліції Полтавщини, а також підрозділи сусідньої Кіровоградської області та громадськість.

Поліцейські всю ніч "прочісували" місто та околиці, шукаючи дитину, але безрезультатно.

"Близько 5-ї ранку правоохоронці отримали гарну новину від колег із Кіровоградщини. Хлопчика знайшли в Світловодську. Він блукав вулицями, шукаючи будинок, де проживає його бабуся. Дитину побачила місцева продавчиня цілодобового продуктового магазину і повідомила місцевих поліцейських", - розповів Юрій Сулаєв.

Хлопчика забрали правоохоронці, розшукали його одичів та доправили його до рідних.

За словами юного кременчужанина, його мама із сестричкою перебувають в лікарні в іншій області. Він залишився вдома, тож вирішив поїхати до бабусі на Кіровоградщину. У Світловодську він забув, на якій вулиці бабусин будинок, тож блукав містом у його пошуках до 5-ї ранку, поки його не побачила місцева жінка.

Нагадаємо, що Краматорську Донецької області чоловік, який перебував у розшуку, викликав поліцію сам на себе. Правоохоронці "заявника" затримали.