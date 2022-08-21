В Одесі було чутно вибух

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.
В Одесі сьогодні, 21 серпня, ввечері було чутно вибух.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.
За їхніми словами, вибух був один.
Повітряної тривоги в регіоні оголошено не було.
Своєю чергою, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братучук написав в Telegram, що в цей час "силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України було знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну".
Нагадаємо, раінше повідомлялося, що в Одеській області знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі.
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