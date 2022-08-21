Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі було чутно вибух

Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одесі було чутно вибух

Фото: pixabay.com

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

В Одесі сьогодні, 21 серпня, ввечері було чутно вибух.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

За їхніми словами, вибух був один.

Повітряної тривоги в регіоні оголошено не було.

Своєю чергою, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братучук написав в Telegram, що в цей час "силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України було знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну".

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що в Одеській області знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі.

Читайте також: 

Київ у небезпеці: у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності

Збільшення комендантської години: у Харківській ОВА пояснили причини

Китай і США готують велику стратегічну угоду про долю Росії - Фейгін

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
10к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація