На Одещині знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі: відео

В Одеській області знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі.

Дрейфуючу міну знешкодив спеціальний підрозділ ВМС України.

Про це повідомив телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса офіційно".

"На Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 14 серпня, у курортній Затоці Білгород-Дністровського району Одеської області на пляжі пролунав потужний вибух. Загинули дві людини, ще одна - поранена.

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