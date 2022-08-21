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На Одещині знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі: відео

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На Одещині знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі: відео

ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

В Одеській області знешкодили міну, яку виявили у Чорному морі.

Дрейфуючу міну знешкодив спеціальний підрозділ ВМС України. 

Про це повідомив телеграм-канал Одеської міської ради "Одеса офіційно". 

"На Одещині силами оборони України було виявлено чергову морську дрейфуючу міну. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано спеціальним підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у неділю, 14 серпня, у курортній Затоці Білгород-Дністровського району Одеської області на пляжі пролунав потужний вибух. Загинули дві людини, ще одна - поранена.

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