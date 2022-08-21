В Одессе был слышен взрыв

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
В Одессе сегодня, 21 августа, вечером был слышен взрыв.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По их словам, взрыв был один.
Воздушной тревоги в регионе объявлено не было.
В свою очередь, спикер Одесской военной администрации Сергей Братучук написал в Telegram, что в это время "силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины была уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина".
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области обезвредили мину, которую обнаружили в Черном море.
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