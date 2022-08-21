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В Одессе был слышен взрыв

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В Одессе был слышен взрыв

Фото: pixabay.com

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В Одессе сегодня, 21 августа, вечером был слышен взрыв.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их словам, взрыв был один.

Воздушной тревоги в регионе объявлено не было.

В свою очередь, спикер Одесской военной администрации Сергей Братучук написал в Telegram, что в это время "силами подрывной команды группировки разнородных сил Юга Украины была уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина".

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области обезвредили мину, которую обнаружили в Черном море.

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