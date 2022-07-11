В Одесі пролунали вибухи

Перед цим в Одеській області була оголошена повітряна тривога.
В Одесі сьогодні, 11 липня, пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві мешканці в соціальних мережах.
За їхніми словами, вибухів було кілька. В одному із районів міста здійнявся густий дим.
Перед цим в Одеській області була оголошена повітряна тривога.
Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.
Нагадаємо, від російського удару по Харкову 11 липня загинули шестеро людей. Серед загиблих — батько та його 17-річний син.
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