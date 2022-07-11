В Одесі пролунали вибухи

Перед цим в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

В Одесі сьогодні, 11 липня, пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві мешканці в соціальних мережах.

За їхніми словами, вибухів було кілька. В одному із районів міста здійнявся густий дим.

Перед цим в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

Офіційної інформації щодо вибухів наразі немає.

Нагадаємо, від російського удару по Харкову 11 липня загинули шестеро людей. Серед загиблих — батько та його 17-річний син.

Читайте також:

На півдні окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів та тримають напоготові ракетні носії у морі

"Готуємось від 24 лютого": у ЗСУ прокоментували звільнення від окупантів півдня України

Справжнє пекло на землі: нацгвардійці показали кадри жорстоких боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне (відео)