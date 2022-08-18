В окупованій Новій Каховці прогриміли вибухи - Хлань

У херсонських пабліках пишуть, що у Новій Каховці є прильоти на Каховську ГЕС.

В окупованій Новій Каховці Херсонської області прогриміли вибухи.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав у Facebook.

"ЗСУ в Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів",- повідомив він.

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У херсонських пабліках пишуть, що у Новій Каховці є прильоти на Каховську ГЕС.

Повідомляється, що проїзд дамбою поки перекритий, пошкоджено дорожнє полотно.

Нагадаємо, радник голови Офісу Олексій Арестович прокоментував серію вибухів в анексованому Криму та Бєлгородській області, які лунають пізно ввечері 18 серпня. За словами Арестовича, на території півострова лунають сирени повітряної тривоги.

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