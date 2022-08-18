В оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы — Хлань

В херсонских пабликах пишут, что в Новой Каховке есть прилеты на Каховскую ГЭС.

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы.

Об этом советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань написал в Facebook.

"ВСУ в Новой Каховке снова устроили россиянам феерический вечер. Ждем утра и подсчет уничтоженных оккупантов",- сообщил он.

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В херсонских пабликах пишут, что в Новой Каховке есть прилеты на Каховскую ГЭС.

Сообщается, что проезд по дамбе пока перекрыт, повреждено дорожное полотно.

Напомним, советник главы Офиса Алексей Арестович прокомментировал серию взрывов в аннексированном Крыму и Белгородской области, которые раздаются поздно вечером 18 августа. По словам Арестовича, на территории полуострова слышны сирены воздушной тревоги.

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