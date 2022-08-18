В России огромные запасы оружия – американский аналитик

Сэмюэл Бендетт подчеркнул, что российская оборонка запаслась огромным количеством различных компонентов микроэлектроники – тем, что называется Hi-tech: естественно, они знали, что будет война.

Россия тратит огромное количество оружия и боеприпасов в войне с Украиной, но это не значит, что они заканчиваются

Об этом заявил эксперт Центра военно-морской аналитики Сэмюэл Бендетт в интервью "Голосу Америки", отвечая на вопрос, насколько сократились за пять месяцев войны запасы российского оружия и как Россия их пополняет.

"Когда говорят, что ресурсы России заканчиваются, то это понятие относительное, потому что у России огромное количество ресурсов и огромные запасы оружия. Да, какой-то процент современных вооружений был израсходован, очень много было уничтожено, но у России остались большие запасы оружия и боеприпасов, а российская оборонка может поставлять устаревшие образцы вооружений, которые тоже находят применение на этой войне. Когда говорят, что Россия расходует огромное количество оружия и боеприпасов, то это не значит, что они заканчиваются. Российский ВПК продолжает работать", — подчеркнул эксперт.

Бендетт также рассказал, насколько адекватны эти поставки оружия и боеприпасов.

"Снабжение адекватно. Еще до войны российская оборонка запаслась огромным количеством разных компонентов микроэлектроники – тем что называется Hi-tech: естественно, они знали, что будет война. Определенные образцы оружия в ближайшем будущем невозможно будет производить в тех же количествах, что ранее, но, в основном, российская оборонка довольно адекватно оснащает сейчас российскую армию. Если бы оборонка сказала, что у нее все закончилось, то, наверное, и война бы закончилась. Российский ВПК вынужден проявлять изобретательность", — подытожил аналитик.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратился к мировым лидерам и подчеркнул, что единственный вариант для России в этой войне – это ее поражение.

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