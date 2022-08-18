Воевали вместе и погибли вместе: на Закарпатье в автокатастрофе умерли бойцы ВСУ

Военнослужащие ехали на ротацию.
В Закарпатье погибли военнослужащие ВСУ.
Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка.
"Не знаю, какими словами описать то, что произошло. На какой фатум списать эту беду… Юрий Лобанов — 29.04.1973 г.р. Он отец нашего погибшего Героя Егора Лобанова. Воевали вместе и погибли вместе. Того самого, спасшего восемь собратьев" ценой своей жизни и погиб 28 февраля. Отец и сын теперь встретятся в других мирах. Сил жене и маме Оксане пережить это двойное горе", — написал Чайка.
Юрий Кисляк оставил жену Людмилу и двух дочерей. Ребята снова рвались на восток, где оба воевали в составе в/ч 9938 г. Луганского пограничного отряда.
Оба в июле вышли из ада Лисичанская, Славянская, Северодонецка. Совсем недолго были в Ковеле, чтобы подлечиться, восстановиться и вернуться на передовую.
Оба военных похоронили в родном городе Ковеле.
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