Воевали вместе и погибли вместе: на Закарпатье в автокатастрофе умерли бойцы ВСУ

В Закарпатье погибли военнослужащие ВСУ.

Об этом сообщил городской голова Ковеля Игорь Чайка.

"Не знаю, какими словами описать то, что произошло. На какой фатум списать эту беду… Юрий Лобанов — 29.04.1973 г.р. Он отец нашего погибшего Героя Егора Лобанова. Воевали вместе и погибли вместе. Того самого, спасшего восемь собратьев" ценой своей жизни и погиб 28 февраля. Отец и сын теперь встретятся в других мирах. Сил жене и маме Оксане пережить это двойное горе", — написал Чайка.

Юрий Кисляк оставил жену Людмилу и двух дочерей. Ребята снова рвались на восток, где оба воевали в составе в/ч 9938 г. Луганского пограничного отряда.

Оба в июле вышли из ада Лисичанская, Славянская, Северодонецка. Совсем недолго были в Ковеле, чтобы подлечиться, восстановиться и вернуться на передовую.

Оба военных похоронили в родном городе Ковеле.

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