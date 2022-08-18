У Росії величезні запаси зброї – американський аналітик

Семюел Бендетт наголосив, що російська оборонка запаслася величезною кількістю різних компонентів мікроелектроніки - тим, що називається Hi-tech: природно, вони знали, що буде війна.

Росія витрачає величезну кількість зброї та боєприпасів у війні з Україною, але це не означає, що вони закінчуються

Про це заявив експерт Центру військово-морської аналітики Семюел Бендетт в інтерв'ю "Голосу Америки", відповідаючи на запитання, наскільки скоротилися за п'ять місяців війни запаси російської зброї та як Росія їх поповнює.

"Коли кажуть, що ресурси Росії закінчуються, це поняття відносне, тому що в Росії величезна кількість ресурсів і величезні запаси зброї. Так, якийсь відсоток сучасних озброєнь було витрачено, дуже багато було знищено, але в Росії залишилися великі запаси зброї та боєприпасів, а російська оборонка може постачати застарілі зразки озброєнь, які також знаходять застосування на цій війні. Коли кажуть, що Росія витрачає величезну кількість зброї та боєприпасів, це не означає, що вони закінчуються. Російський ВПК продовжує працювати", - наголосив експерт.

Бендетт також розповів, наскільки адекватно це постачання зброї та боєприпасів.

"Постачання адекватне. Ще до війни російська оборонка запаслася величезною кількістю різних компонентів мікроелектроніки - тим, що називається Hi-tech: природно, вони знали, що буде війна. Певні зразки зброї в найближчому майбутньому неможливо буде виробляти в тих самих кількостях, що раніше, але переважно російська оборонка досить адекватно оснащує зараз російську армію. Якби оборонка сказала, що в неї все закінчилося, то, мабуть, і війна закінчилася б. Російський ВПК змушений виявляти винахідливість", - підсумував аналітик.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до світових лідерів і наголосив, що єдиний варіант для Росії у цій війні - це її поразка.

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