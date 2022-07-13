В окупованому Луганську знову пролунали вибухи: відео

ЗСУ та Міноборони України поки не коментували цю інформацію.

У окупованому Луганську знову лунають вибухи.

РосЗМІ та telegram-канали окупантів запевняють, у місті працює їхня ППО. Пропагандисти повідомляють, що над Луганськом збили ракету "Точка-У".

Проте місцеві жителі у соцмережах пишуть про потужні вибухи, імовірно - на складах з боєприпасами.

Журналіст Денис Казанський зіронізував, що це знову вибухає селітра. Адже саме так окупанти пояснили вибухи на складах боєприпасів у Новій Каховці на Херсонщині.

"У Луганську знову вибухає селітра! І навіщо тільки росіяни так багато її завезли", – написав Казанський.

ЗСУ та Міноборони України поки не коментували цю інформацію.

Раніше у соцмережах писали, що у Бердянську, Херсоні та Мелітополі чутно автоматні постріли.

Читайте також: