Дельфіни приєдналися до патрулів Морської охорони на Чорному морі

У Чорному морі до кораблів Морської охорони ДПСУ приєднались несподівані союзники – дельфіни. Вони супроводжують катери, створюючи враження справжнього морського патруля.

Про це повідомила пресслужба ДСПУ.

"У Чорному морі свій патруль: дельфіни супроводжують катери та кораблі Морської охорони ДПСУ", - йдеться у повідомленні.

Дельфіни відомі своєю високою інтелектуальністю, соціальністю та здатністю до навчання, що робить їх ідеальними помічниками для людей, зокрема в рятувальних операціях. Вони можуть бути використані для пошуку людей у воді, оскільки мають відмінне орієнтування та здатність швидко реагувати на команди. У ряді випадків дельфіни були залучені до патрулювання водних просторів для виявлення небезпек, таких як мінування, а також для порятунку людей, потрапивших у небезпеку на воді.

Дельфіни допомагають прикордонникам патрулювати Чорне море!

Їхні природні здібності, такі як здатність працювати в групах та ефективно комунікувати між собою, дозволяють дельфінам виконувати складні завдання на рівні з людьми. У рятувальних операціях вони можуть допомагати у швидкому пошуку потерпілих у воді або на великих територіях, де доступ людей обмежений.

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