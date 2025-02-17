Дельфины присоединились к патрулям Морской охраны в Черном море

В Черном море к кораблям Морской охраны ГНСУ присоединились неожиданные союзники – дельфины. Они сопровождают катера, создавая впечатление подлинного морского патруля.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"В Черном море свой патруль: дельфины сопровождают катера и корабли Морской охраны ГНСУ", – говорится в сообщении.

Дельфины известны своей высокой интеллектуальностью, социальностью и обучаемостью, что делает их идеальными помощниками для людей, в частности в спасательных операциях. Они могут использоваться для поиска людей в воде, поскольку имеют отличную ориентировку и способность быстро реагировать на команды. В ряде случаев дельфины были вовлечены в патрулирование водных пространств для обнаружения опасностей, таких как минирование, а также для спасения людей, попавших в опасность на воде.

Дельфины помогают пограничникам патрулировать Черное море!

Их естественные способности, такие как способность работать в группах и эффективно общаться между собой, позволяют дельфинам выполнять сложные задачи наравне с людьми. В спасательных операциях они помогают в быстром поиске пострадавших в воде или на больших территориях, где доступ людей ограничен.

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