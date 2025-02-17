48-річну Шакіру терміново госпіталізували до лікарні просто перед концертом

Колумбійську співачку Шакіру терміново госпіталізували до лікарні.

Сталося це перед самим концертом. 48-річна виконавиця мала виступити в Перу. Однак за день до події співачка була вимушена звернутися за допомогою до медиків, які прийняли рішення госпіталізувати її до лікарні. Наступного дня Шакірі не поліпшало. У такому стані лікарі суворого заборонили їй виступати на сцені, тож артистці довелося скасувати концерт.

"Мені прикро повідомляти вас усіх, що мені довелося піти до лікарні через проблеми з животом, і зараз я госпіталізована. Лікарі, під чиїм наглядом я зараз перебуваю, повідомили, що я не в достатньо хорошому стані, щоб виступати. Я дуже сумую, що не зможу вийти на сцену. Я з нетерпінням чекала на зустріч зі своїми неймовірними шанувальниками у Перу", поділилася артистка у фотоблогу.

Шакіру госпіталізували до лікарні / Фото: Instagram.com/shakira

Шакіра не стала вдаватися у подробиці та розповідати, які саме проблеми зі здоров'ям її тривожать. Артистка лиш коротко зазначила, що в неї негаразди зі шлунком. Тож, наразі співачка лікується і сподівається, що її незабаром випишуть з лікарні. Також виконавиця заспокоїла фанів у Перу та запевнила, що концерт відбудуться, а її команда вже працює над обранням нової дати.

"Я сподіваюся, що мене випишуть, і я одужаю, щоб я могла виступати. Моя команда та промоутери вже працюють над новою датою, щоб повідомити вас. Дякую всім за розуміння, я вас усіх люблю", - звернулася до фанів артистка.

Нагадаємо, нещодавно Шакіра святкувала 48-річчя. Виконавиця показувала, як провела особливий день у компанії синів від колишнього обранця, футболіста Жерара Піке.

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