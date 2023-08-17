"У РФ стає менше офіцерів": в Україні ліквідували замкомбата морських піхотинців

У РФ продовжують виходити некрологи російських командирів.

У Запорізькій області ЗСУ ліквідували начальника штабу та заступника командира батальйону матеріального забезпечення севастопольської 810-ї бригади морської піхоти майора Юрія Павлова.

Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.

"Продовжують виходити некрологи російських командирів, знищених внаслідок ударів по штабах та командних пунктах", - написав він.

В Україні ліквідувала командира батальйону 810-ї бригади морської піхоти майора Юрія Павлова.

Напередодні, командира батальйону бойовиків "Призрак" Артура Богаченка ліквідували.

Читайте також: