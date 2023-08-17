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"В РФ становится меньше офицеров": в Украине ликвидировали замкомбата морских пехотинцев

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"В РФ становится меньше офицеров": в Украине ликвидировали замкомбата морских пехотинцев

В Украине ликвидировала заместителя командира батальона 810-й бригады морской пехоты майора Юрия Павлова. / Фото: Associated Press

В РФ продолжают выходить некрологи русских командиров.

В Запорожской области ВСУ ликвидировали начальника штаба и заместителя командира батальона материального обеспечения севастопольской 810-й бригады морской пехоты майора Юрия Павлова.

Об этом сообщил в телеграмм-канале журналист Денис Казанский.

"Продолжают выходить некрологи российских командиров, уничтоженных в результате ударов по штабам и командным пунктам", — написал он.

В Украине ликвидировала командира батальона 810-й бригады морской пехоты майора Юрия Павлова. / ©
В Украине ликвидировала командира батальона 810-й бригады морской пехоты майора Юрия Павлова.

Накануне командира батальона боевиков "Призрак" Артура Богаченко ликвидировали.

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Дата публикации
Просмотры
3411
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