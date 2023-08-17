"В РФ становится меньше офицеров": в Украине ликвидировали замкомбата морских пехотинцев

В РФ продолжают выходить некрологи русских командиров.
В Запорожской области ВСУ ликвидировали начальника штаба и заместителя командира батальона материального обеспечения севастопольской 810-й бригады морской пехоты майора Юрия Павлова.
Об этом сообщил в телеграмм-канале журналист Денис Казанский.
"Продолжают выходить некрологи российских командиров, уничтоженных в результате ударов по штабам и командным пунктам", — написал он.
Накануне командира батальона боевиков "Призрак" Артура Богаченко ликвидировали.
Читайте также: