В Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы

В четверг, 13 июля, в Запорожье были слышны звуки взрывов. В Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы и СМИ.

"В Запорожье слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении издания.

К слову, в Запорожской области с начала суток уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последний раз – в 15:26. По состоянию на 15.38 сирены раздаются также в Херсонской области.

Карта тревог на 15:38 четверга, 13 июля.

Следует отметить, что в Воздушных силах ВСУ предупреждали об опасности ракетных ударов в регионах, где объявлена "тревога".

"Запорожская, Херсонская области – ракетная опасность", – сообщили в ПС.

Напомним, в ночь на 13 июля воздушная тревога была объявлена в Киеве, Львове и большинстве областей Украины. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ударными БПЛА и ракетами. Россияне выпустили враждебные цели по разным направлениям страны.

Утром в ВСУ рассказали о количестве сбитых ракет и дронов, которыми армия РФ ударила по регионам Украины. Силы ПВО уничтожили 20 дронов и два "Калибра". Оккупанты запускали беспилотники из Курска и Приморско-Ахтарска, "Калибры" — с Черного моря, а "Искандер-М" — из аннексированного Джанкоя.

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