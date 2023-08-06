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"Вони знають, що ми маємо доступ": Буданов про джерела ГУР в оточенні Путіна

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Вони знають, що ми маємо доступ": Буданов про джерела ГУР в оточенні Путіна

Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про джерела ГУР в оточенні Путіна / Фото: скриншот з відео

У розвідці РФ тривають внутрішні дослідження

Українська розвідка має свої джерела в оточенні російського президента Володимира Путіна.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю "bTV Новините".

"Був один випадок, коли з’ясувалося, що в одній команді стався витік, і це був не технічний витік, а щось інше. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ, навіть до такої інформації, яка від них постійно випливає. Почали перевіряти всіх, хто має близьких, контактів, родичів на території України", - розповідає Буданов.

За його словами, лише за результатами цієї справи, троє осіб були позбавлені волі, 31 особа була звільнена та етапована в інші місця.

"Тобто вони самі паралізували свою роботу. Вони самі знають, що ми маємо доступ до дуже конфіденційної інформації. Те, що ми знаходимо очевидні факти, змушує їх проводити внутрішні розслідування, і ці розслідування нічого не змінять", - наголосив очільник ГУР.

Раніше Кирило Буданов розповів, що ГУР перехоплювала опитування російського МВС Росії, яке показало підтримку ватажок ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина має підтримку всередині Росії.

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Дата публікації
Перегляди
208
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