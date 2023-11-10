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В Україні – масштабна повітряна тривога: яка причина

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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4287
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В Україні – масштабна повітряна тривога: яка причина

Повітряна тривога

Повітряні сили попередили про ракетну загрозу.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога 10 листопада через ракетну загрозу.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ракетна загроза виникла через зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинжал".

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали в ПС.

Наразі тривога охопила всі області України.

Карта тривог 10 листопада / ©
Карта тривог 10 листопада

До слова, в ніч проти 10 листопада російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе і ракетами: ворог випустив шість безпілотників Shahed-136/131 та дві керовані авіаракети.

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Дата публікації
Перегляди
4287
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