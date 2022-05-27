В Україні оновили перелік громад, де ведуться бойові дії та триває окупація (мапа)

В Україні оновили перелік громад, де ведуться бойові дії та триває окупація (мапа)

Мінреінтеграції оновило актуальний перелік громад, розташованих у зонах бойових дій, на тимчасово окупованих та оточених територіях. Всі внутрішні переселенці, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави.

Загалом до переліку ввійшли 8 областей України.

Про це повідомили в Мінреінтеграції 27 травня.

"Станом на 24.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додано 8 громад у Сумській області", ­– йдеться у повідомленні.

Загалом до переліку ввійшли територіальні громади Дніпропетровської (6 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей.

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.

Фото: Мінреінтеграції

Зауважимо, що розмір грошової допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, становить: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн, для інших осіб – 2 тис. грн.

Нагадаємо, 26 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що південь держави обов’язково буде звільнений та назвав, коли.

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