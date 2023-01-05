"Вагнерівці" наймають політв’язнів із Чечні - ГУР

Крім звичайних злочинців у лавах "вагнерівців" з'являться і чеченські опозиціонери.

Російська ПВК "Вагнера" почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів Чеченської Республіки РФ, більшість із яких були засуджені за політичними мотивами.

Про це інформує пресслужба ГУР Міноборони.

"У колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки), триває процес вербування в’язнів до лав ПВК Вагнера. Явище починає набувати масового характеру. Так, з обох колоній було "мобілізовано" понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами", — розповіли у розвідці.

Зі співробітниками колоній, кажуть у ГУР, наразі триває робота із запобігання витоку інформації.

Нагадаємо, британські розвідники розповіли, що армія Росії зменшила свою активність у районі Бахмута Донецької області. Усередині грудня російські військові та бойовики "Вагнера" брали участь у своїх піхотних атаках навколо міста. Втім, багато з цих операцій погано підтримувалися.

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