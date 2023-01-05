"Вагнеровцы" нанимают политзаключенных из Чечни — ГУР

Российский ЧВК "Вагнера" начал рекрутировать заключенных из исправительных учреждений Чеченской Республики РФ, большинство из которых были осуждены по политическим мотивам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

"В колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики), продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ПВК Вагнера. Явление начинает приобретать массовый характер. Так, с обеих колоний было "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам", — рассказали в разведке.

С сотрудниками колоний, как говорят в ГУР, сейчас идет работа по предотвращению утечки информации.

Напомним, британские разведчики рассказали, что армия России снизила свою активность в районе Бахмута Донецкой области. В середине декабря российские военные и боевики Вагнера участвовали в своих пехотных атаках вокруг города. Впрочем, многие из этих операций плохо поддерживались.

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