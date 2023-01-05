Эксперт рассказал, почему проваливается энергетический террор Москвы

Расчеты Кремля уже не срабатывают.
Энергетический ракетный террор агрессорки России против Украины проваливается. Благодаря помощи партнеров удается восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру быстрее, чем россияне наносят повреждения.
По мнению "Главкома" высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, даже с ежедневными отключениями света по несколько часов не произошла столь большая катастрофа, которую планировали в Москве. Расчеты Кремля уже не срабатывают, что уже январь, а страна до сих пор не в блекауте.
"Мероприятие активизировалось, которое нам снабжает генераторы, трансформаторы и все необходимое. То есть восстанавливаться мы можем быстрее, чем россияне нам наносить повреждения. У нас будет возможность сохранять какой-то баланс, пусть и со стабилизационными отключениями по несколько часов в день, но это не будет огромная катастрофа, которую нам хотела организовать Россия", – объяснил эксперт.
По мнению Мусиенко, российский террор не станет тем фактором, который сломит народное сопротивление. Ведь опросы показывают, что 85% украинцев не поддерживают территориальные уступки даже после ракетного террора врага.
"Россия в своем упрямом безумии будет продолжать именно такую тактику", — подчеркнул Мусиенко.
Напомним, глава правления ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский считает, что массированные ракетные удары и атаки беспилотников по критическим объектам энергетической инфраструктуры в Украине уже не приведут к полному блекауту.
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