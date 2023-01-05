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Експерт розповів, чому провалюється енергетичний терор Москви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Експерт розповів, чому провалюється енергетичний терор Москви

Фото: Associated Press

Розрахунки Кремля вже не спрацьовують.

Енергетичний ракетний терор агресорки Росії проти України провалюється. Завдяки допомозі партнерів вдається відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру швидше, ніж росіяни завдають ушкоджень.

Про думку "Главкомом" висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, навіть зі щоденними відключеннями світла по кілька годин не сталася настільки велика катастрофа, яку планували у Москві. Розрахунки Кремля вже не спрацьовують, що уже січень, а країна досі не в блекауті. 

"Захід активізувався, який нам постачає генератори, трансформатори і все необхідне. Тобто відновлюватися ми можемо швидше, ніж росіяни нам завдавати ушкодження. Ми матимемо можливість зберігати якийсь баланс, нехай і зі стабілізаційними відключеннями по кілька годин на день, але це не буде величезна катастрофа, яку нам хотіла організувати Росія", - пояснив експерт.

На думку Мусієнка, російський терор не буде тим фактором, який зламає народний опір. Адже опитування показують, що 85% українців не підтримують територіальних поступок навіть після ракетного терору ворога.

"Росія в своєму впертому безумстві буде продовжувати саме таку тактику", - наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, голова правління асоціації "Нафта і Газ України" Андрій Закревський вважає, що масовані ракетні удари і атаки безпілотників по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні вже не призведуть до повного блекауту.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1845
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