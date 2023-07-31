Вбили понад пів тисячі росіян: BBC про елітних снайперів “Привиди Бахмута”

Одна маленька команда снайперів не виграє цю війну, і навіть не поверне Бахмут, однак вони вірять, що впливають на ситуацію.

Підрозділ елітних снайперів, яких у народі назвали “Привидами Бахмута”, воюють неподалік окупованого міста та проводять нічні рейди в околицях.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу BBC, журналісти якого поспілкувалися зі снайперами.

“Ми не вбиваємо людей, ми знищуємо ворога”

Привид, командир снайперів, привів журналістів до місця, яке він називає “межею існування” — їхньої бази на околиці міста. Він говорить, що “Привид” — це його позивний. “А “Привидами Бахмута” нас почали називати, коли ми почали наводити жах у місті”, — розповідає командир.

Їхня база вже знаходиться в межах досяжності російської артилерії. “Привиди” не здригаються, коли поруч падає снаряд. “Артилерія завжди змушує людей хвилюватися. Від артилерії можна сховатися, але не від снайпера”, — коментує командир.

“Привиди”, команда з близько 20 солдатів, працює на околицях Бахмута протягом останніх шести місяців. Вони часто полюють за важливими цілями. На питання про те, скільки росіян вбила його команда, “Привид” відповів: “Є підтверджена цифра — 524. Сімдесят шість з них —мої”. Команда записує в електронному вигляді кожен постріл через приціл своєї гвинтівки.

Але не всі рахують. “Кузя”, стрілець однієї з місій, каже: “Тут немає чим пишатися. Ми не вбиваємо людей, ми знищуємо ворога”.

До війни він працював на заводі. Каже, що ніколи не любив зброю, але був змушений взяти її в руки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Кузя” востаннє перевіряє свою снайперську гвинтівку Barrett американського виробництва: “Кожна місія небезпечна. Коли ми робимо помилку, ворог може влучити в тебе”, — каже він. “Звісно, мені страшно — тільки дурень не боїться”.

Нічне завдання

На завданні “Кузю” супроводжував Тарас, корегувальник. “Кущ” — водій, який підвезе їх якомога ближче до лінії фронту. Звідти команді з двох осіб доведеться пройти понад півтора кілометра, щоб досягти своєї мети. “Привид” залишиться на базі разом із новачком, відомим як “Брит”.

Наймолодший член команди отримав позивний після того, як пройшов початкову підготовку у Великій Британії. На його рахунку ще не було жодного підтвердженого вбивства.

“Привид” каже, що він обрав кожного члена команди на основі їхньої “людяності та патріотизму”, а не військового досвіду та навичок.

З настанням сутінків команда сідає в броньований “Хамві”. “Кущ”, водій, розповідає, що частина маршруту все ще обстрілюється російською артилерією.

Коли він заводить двигун, всі члени команди перехрещуються. “Кущ” починає вмикати музику зі свого телефону. Він каже, що українська реп-пісня піднімає їм настрій. Але вона також маскує звук обстрілу.

Спочатку важко почути вибухи поблизу через гуркіт “Хамві", яким “Кущ” їде на швидкості по вибоїстій дорозі. Але він кілька разів показує на небо і попереджає: “Наближається”. Неподалік лунає кілька вибухів.

Машина проїжджає повз півдюжини розбитих українських бронемашин, яким не так пощастило. “Кущ” показує на мінні поля обабіч ґрунтової дороги.

Через двадцять хвилин автівка різко зупиняється біля зруйнованого будинку. Снайперська група з двох військових відчиняє двері і зникає в лісосмузі. “Кущ” вигукує: “З Богом”, перш ніж швидко вибігти.

Пізніше спалахує помаранчевий колір і лунає гучний вибух. “Хамві” починає гриміти ще сильніше. “Кущ” відкриває дверцята, щоб озирнутися назад, і випускає потік лайливих слів.

Осколком шрапнелі розірвало одну із задніх шин. До бази доводиться шкутильгати, нервуючи. Після повернення “Кущ” показує великий шматок зазубреного металу, який розірвав шину.

Вже стемніло, і обстріли вщухли. Усередині бази вони з тривогою слухають радіостанції, чекаючи новин від снайперської групи.

“Привид” телефонує своїй семирічній доньці. Він увімкнув гучномовець, коли вона збуджено вигукнула: “Я люблю тебе, татку”. Це короткий спалах нормальності — але він вже навчив її, як розбирати пістолет.

Через сім годин майже без сну настає час вивозу. Всі ховаються в будівлі під час залпу запалювального вогню, а потім повертаються в “Хамві”.

Цього разу вже темно, але “Кущ” намагається їхати по пам'яті — не вмикає фари, щоб не привертати уваги. Ще одна різка зупинка, і команда снайперів з двох чоловік знову сідає в “Хамві”.

“Один постріл — одна ціль”

Після повернення на базу відчувається полегшення.

“Кузя” каже: “Один постріл — одна ціль”.

Пізніше показують відео з нічного прицілу. Кажуть, що це був російський кулеметник, який обстрілював українських військових на передовій.

Тепер вони відпочиватимуть до наступного нічного завдання. “Кузя” каже: “Я щасливий, що повернувся і щасливий, що всі живі”.

За останні пів року кілька членів команди були поранені, в тому числі командир “Привид”. Але ніхто з них не загинув.

“Привид” зазначає, що “кожна поїздка може бути останньою, але ми робимо благородну справу”.

Одна маленька команда снайперів не виграє цю війну, і навіть не поверне Бахмут. Але вони вірять, що впливають на ситуацію.

“Кущ” додає, що це має психологічний вплив на ворога — полювання на одного російського солдата за раз з місця, яке ніхто не бачить, і зі звуком, який ніхто не чує.

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