"Шахтар" офіційно оформив третій літній трансфер

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання центрального захисника ізраїльського "Хапоеля" з Тель-Авіва Става Лемкіна.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", контракт 20-річного ізраїльтянина з чемпіоном України розрахований на 5 років – до літа 2028 року.

За неофіційною інформацією, сума трансферу становила 1,2 мільйона євро.

Захисник Став Лемкін – у «Шахтарі»! Ласкаво просимо до клубу! ⚒



Ізраїльський центральний захисник переходить до «Шахтаря» з тель-авівського «Хапоеля». Контракт із 20-річним гравцем розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/RVcREI7Rv8.#Shakhtar pic.twitter.com/cBuoUZZF9m — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

Лемкін починав займатися футболом в академії "Маккабі" (Тель-Авів). 2018 року став гравцем "Хапоеля" (Тель-Авів), за головну команду якого дебютував у квітні 2022-го й загалом провів 31 матч.

Від 2018 року грав за юнацькі та молодіжні збірні своєї країни. Разом зі збірною Ізраїлю U-19 був фіналістом юнацького Євро-2022 та увійшов до символічної команди турніру. У складі команди Ізраїлю U-21 він виграв бронзові нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2023 року та виборов путівку на Олімпіаду-2024.

Лемкін став третім трансфером "Шахтаря" цього літа. Раніше "гірники" підписали 21-річного лівого бразильського захисника Педрінью Азеведо та 18-річного бразильського вінгера Невертона.

Крім того, у квітні "Шахтар" оголосив про підписання 19-річного еквадорського півзахисника Деніла Кастілло, термін п'ятирічного контракту якого почався 1 липня 2023 року.

Нагадаємо, в суботу, 29 липня, "Шахтар" здобув скромну перемогу над "Металістом 1925" у своєму стартовому матчі нового розіграшу УПЛ. У другому турі чемпіонату України донеччани 2 серпня зіграють проти "Вереса",

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