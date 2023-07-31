"Шахтер" официально оформил третий летний трансфер

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании центрального защитника израильского "Хапоэля" из Тель-Авива Става Лемкина.

Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт 20-летнего израильтянина с чемпионом Украины рассчитан на 5 лет – до лета 2028 года.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро.

Защитник Стал Лемкин – в «Шахтере»! Добро пожаловать в клуб! ⚒



Израильский центральный защитник переходит в «Шахтер» из тель-авивского «Хапоэля». Контракт с 20-летним игроком рассчитан на 5 лет.



Узнайте больше: https://t.co/RVcREI7Rv8. #Shakhtar pic.twitter.com/cBuoUZZF9m — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) Июль 31, 2023

Лемкин начинал заниматься футболом в академии "Маккаби" (Тель-Авив). В 2018 году стал игроком "Хапоэля" (Тель-Авив), за главную команду которого дебютировал в апреле 2022-го и провел 31 матч.

С 2018 года играл за юношеские и молодежные сборные своей страны. Вместе со сборной Израиля U-19 был финалистом юношеского Евро-2022 и вошел в символическую команду турнира. В составе команды Израиля U-21 он выиграл бронзовые награды молодежного чемпионата Европы 2023 года и завоевал путевку на Олимпиаду-2024.

Лемкин стал третьим трансфером "Шахтера" этим летом. Ранее "горняки" подписали 21-летнего левого бразильского защитника Педринью Азеведо и 18-летнего бразильского вингера Невертона.

Кроме того, в апреле "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего эквадорского полузащитника Дэнила Кастилло, срок пятилетнего контракта которого начался 1 июля 2023 года.

Напомним, в субботу, 29 июля, "Шахтер" одержал скромную победу над "Металлистом 1925" в своем стартовом матче нового розыгрыша УПЛ. Во втором туре чемпионата Украины дончане 2 августа сыграют против "Вереса",

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