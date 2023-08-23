Вцілів лише вхід до укриття, загинули освітяни: у Ромнах завершилась рятувальна операція

Російська терористична армія в середу, 23 серпня, іранським дроном атакувала школу в Ромнах на Сумщині. Станом на зараз рятувальну операцію завершено. На місці трагедії загинули освітяни.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

В ОВА повідомили, що наразі рятувальну операцію завершено. На місці удару виявили тіла 4 освітян, ще 4 людей, які були поряд, отримали травми.

"Загинули мирні люди, освітяни, які готувалися до нового навчального року: директорка школи, її заступниця, секретарка і бібліотекарка. Також поранено чотири людини, які на момент прильоту були поряд", - повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Заклад освіти повністю знищено. Вцілів вхід до укриття, яке на момент оголошення повітряної тривоги було відчинене.

На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці. Жителів Сумщини закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та спускатися до укриттів.

Нагадаємо, зранку 23 серпня російські окупанти атакували дроном Сумську область. Стало відомо, що ворог влучив у будівлю школи в місті Ромни.

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