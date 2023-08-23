Атака дрона по школі у Ромнах: кількість загиблих зросла

Кількість жертв російського удару безпілотником по школі у Ромнах Сумської області зросла до чотирьох осіб. Рятувальники ДСНС деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами очільника МВС, операція з розбору завалів зруйнованого навчального закладу завершена.

Крім того, поранення отримали четверо місцевих мешканців, які в момент "прильоту" проходили повз школу.

"На фото серед руїн школи - вцілілий вхід до укриття. На жаль, люди не спустилися під час тривоги в безпечне місце.Саме тому важливо дотримуватися правил безпеки: лунає сигнал тривоги - прямуйте до укриття", - наголосив міністр.

Зруйнована РФ школа у Ромнах. / Фото: Ігор Клименко

Атака дроном по Сумщині

Під час повітряної тривоги, яка тривала в регіоні від 09:29 до 11:44, окупанти РФ атакували дроном Сумську область. Повідомлялося, що ворог поцілив у навчальний заклад у Ромнах.

Згодом голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та потерпілі. Спочатку було відомо про двох жертв удару. Втім, під завалами перебували люди.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сумщина під обстрілом! Під завалами школи шукають людей

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