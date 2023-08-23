Атака дрона по школе в Ромнах: количество погибших выросло

Четверо человек также ранены.

Число жертв российского удара беспилотником по школе в Ромнах Сумской области возросло до четырех человек. Спасатели ГСЧС деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По словам главы МВД, операция по разбору завалов разрушенного учебного заведения завершена.

Кроме того, ранения получили четверо местных жителей, которые в момент "прилета" проходили мимо школы.

"На фото среди руин школы — уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место. Именно поэтому важно соблюдать правила безопасности: раздается сигнал тревоги — направляйтесь к укрытию", — подчеркнул министр.

Разрушена РФ школа в Ромнах. / Фото: Игорь Клименко

Атака дроном по Сумщине

Во время воздушной тревоги, продолжавшейся в регионе с 09:29 до 11:44, оккупанты РФ атаковали дроном Сумскую область. Сообщалось, что враг попал в учебное заведение в Ромнах.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Первоначально было известно о двух жертвах удара. Впрочем, под завалами находились люди.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сумма под обстрелом! Под завалами школы ищут людей

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