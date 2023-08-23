Наплутали і побили не тих: в Одесі розгорівся скандал з поліцією

В Одесі спалахнув черговий скандал. Вночі правоохоронці брали штурмом хостел, де за підтримки ООН живуть і проходять реабілітацію пів сотні переселенців із Херсонщини.

В одеському хостелі спецпризначенці побили охоронця та добряче налякали жінок і дітей, які проходять тут психологічну реабілітацію. В поліції апелюють, що мали інформацію про особливо небезпечного зловмисника, а персонал і мешканці перешкоджали затриманню.

Кореспонент ТСН Сергій Осадчук з'ясовував, що трапилося насправді.

Кадри з камери спостереження – спецпризначенці вриваються до хостела / Фото: ТСН

На кадрах із камери спостереження видно, як правоохоронці ламають вхідні двері до хостела, де мешкають переселенці з Херсонщини.

Переселенець з Херсона Євген Лобода / Фото: ТСН

"Всі на п'ятому поверсі зібралися, забігли всі ці маски-шоу, можна сказати, всіх людей поклали, дітей, жінок, хто на паличці був та люди з інвалідністю – усіх поклали обличчям донизу, в підлогу", – розповідає переселенець з Херсона Євген Лобода.

За його словами, вночі невідомі люди в супроводі військових з автоматами намагалися силою потрапити всередину хостела, де вже спали кілька десятків людей.

Переселенець з Херсона Денис Єпіфанцев, якого побили поліціянти в Одесі / Фото: ТСН

"Хто ви такі?" – ніхто мені на це запитання не відповів: ні поліція, ні група захоплення. Ні причина приходу, нічого абсолютно, вони просто почали брати будівлю в оточення і шукати, як потрапити сюди всередину", – пригадує переселенець з Херсона Денис Єпіфанцев, який працює в центрі охоронцем.

Водночас у Нацполіції Одеської області відкидають усі звинувачення, мовляв, охоронець не захотів відчиняти двері навіть після дзвінка до поліції, де йому нібито підтвердили проведення "оперативно-розшукових заходів".

Олександр Лебецький, заступник керівника відділу комунікації ГУНП в Одеській області / Фото: ТСН

"На прохання правоохоронців відчинити двері охоронець хостела відмовився та зателефонував на спецлінію 102, де йому підтвердили, що тривають оперативно-розшукові заходи, і до них дійсно прибули працівники поліції. І після підтвердження диспетчером цієї інформації охоронець відмовився допускати поліцейських до приміщення хостела", – стверджує Олександр Лебецький, заступник керівника відділу комунікації ГУНП в Одеській області.

Після цього копи зателефонували керівникові центру та сказали, що всередині небезпечний злочинець і вони будуть вибивати двері, якщо їм не відчинять. Наполягали, що існує загроза життю та здоров’ю всіх мешканців хостела.

Керівник центру Георгій Блошиця / Фото: ТСН

"Я кажу, ви уявляєте що ви робите, тут договори з міжнародними організаціями. Ми у спільних діях реабілітуємо людей після окупації, після полону, після знущань, і ви зараз вриваєтеся зі зброєю туди, вибиваєте двері. Там діти, жінки, там чоловіків майже немає. Вони кажуть: "Там бандит". Я питаю: "Ви впевнені?" Вони кажуть: "Так, ми впевнені", – розповідає керівник центру Георгій Блошиця.

Утім, двері хостела так і не відчинили. Тож спецпризначенці взяли будівлю штурмом. Усередині кинулися на охоронця – він їм здався схожим на зловмисника, якого вони розшукували. За нього намагалася заступитися дружина. Але один із копів розцінив це як напад і застосував до жінки силу.

Кадри з камери спостереження – правоохоронець жбурнув жінку на підлогу / Фото: ТСН

"Під час огляду приміщення дружина охоронця накинулася на одного з поліцейських, схопившись за вогнепальну зброю, що послугувало приводом для застосування поліцейським фізичної сили", – каже Олександр Лебецький, заступник керівника відділу комунікації ГУНП в Одеській області.

Своєю чергою охоронець Денис Єпіфанцев каже, що його дружину почали бити, бо вона кричала, що її чоловік хворий, адже його в окупації дуже побили окупанти.

Однак потім спецпризначенці уважно роздивилися охоронця і зрозуміли, що помилилися. Так само швидко зібралися і поїхали геть, навіть без вибачень.

Наступного дня справжнього злочинця таки затримали – той переховувався в сусідньому готелі. Нині подробиці нічної атаки на хостел з’ясовують представники ООН, яка фінансує проживання й реабілітацію там переселенців.

Охоронець зафіксував травми в лікарні, а в Головному управлінні поліції ініціювали службове розслідування, аби з'ясувати, чи перевищили їхні співробітники повноваження, чи діяли за інструкцією.

Наплутали так наплутали: детективна історія з побиттям розгорталась в хостелі Одеси

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