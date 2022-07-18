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Верещук запевнила, що питання щодо примусового виселення ВПО вирішене

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Верещук запевнила, що питання щодо примусового виселення ВПО вирішене

Внутрішньо переміщених осіб не виселятимуть із навчальних закладів.

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не виселятимуть із навчальних закладів без надання їм іншого прихистку. 

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, питання щодо ВПО – вирішене. 

"Відвідала у Запоріжжі два освітні заклади, стосовно яких ми отримали сигнали на гарячу лінію. До нас звернулися близько 250 осіб і повідомили, що їх найближчим часом хочуть виселити. Ми зв'язалися з місцевою владою. Питання вирішено. Люди не будуть виселені, всі їхні права – збережені. Так само і в інших закладах", - зазначила вона.

Напередодні нового навчального року до Мінрегіону почали надходити скарги від внутрішньо переміщених осіб про те, що деякі заклади освіти хочуть їх виселяти.  

Ірина Верещук також закликала ВПО у разі проблем звертатися на гарячу лінію 1548. 

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують нову хвилю переселенців.

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