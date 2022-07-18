Верещук запевнила, що питання щодо примусового виселення ВПО вирішене

Внутрішньо переміщених осіб (ВПО) не виселятимуть із навчальних закладів без надання їм іншого прихистку.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, питання щодо ВПО – вирішене.

"Відвідала у Запоріжжі два освітні заклади, стосовно яких ми отримали сигнали на гарячу лінію. До нас звернулися близько 250 осіб і повідомили, що їх найближчим часом хочуть виселити. Ми зв'язалися з місцевою владою. Питання вирішено. Люди не будуть виселені, всі їхні права – збережені. Так само і в інших закладах", - зазначила вона.

Напередодні нового навчального року до Мінрегіону почали надходити скарги від внутрішньо переміщених осіб про те, що деякі заклади освіти хочуть їх виселяти.

Ірина Верещук також закликала ВПО у разі проблем звертатися на гарячу лінію 1548.

Нагадаємо, у Кабміні прогнозують нову хвилю переселенців.

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