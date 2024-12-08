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Вибухи на Дніпропетровщині: Росія атакувала область "Шахедами"

Вибухи на Дніпропетровщині: Росія атакувала область "Шахедами"

Наслідки атаки / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі Дніпропетровську область окупанти терироризували ударними безпілотника. У регіоні працювала ППО. 

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Гучно було у Кам'янському районі. Там через атаку противника постраждала 64-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома. У п'яти багатоквартирних будинках побиті вікна. Понівечені комунальне підприємство, коледж, дві автівки та лінія електропередач", - написав він.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, до опівночі росіяни обстріляли Нікополь. Поцілили по місту з важкої артилерії. Які наслідки удару – з'ясовують фахівці. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині окупанти вдарили дронами по пожежниках, є поранений. 

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