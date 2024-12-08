Взрывы на Днепропетровщине: Россия атаковала область "Шахедами"

Сегодня ночью Днепропетровскую область оккупанты терроризировали ударными беспилотниками. В регионе работала ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Громко было в Каменском районе. Там из-за атаки противника пострадала 64-летняя женщина. Ей оказали всю необходимую помощь. Лечится дома. В пяти многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены коммунальное предприятие, колледж, два автомобиля и линия электропередач", – написал он.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Кроме того, до полуночи россияне обстреляли Никополь. Попали по городу из тяжелой артиллерии. Какие последствия удара – выясняют специалисты. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, на Днепропетровщине оккупанты ударили дронами по пожарным, есть раненые.

Читайте также: