Відомий український гуморист мобілізувався до лав ЗСУ

Вже відомо, де зараз служить комік.

Відомий український гуморист, резидент "Підпільного стендапу" Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це повідомили в "Армія TV" у Facebook. Зазначається, що комік вступив до лав ЗСУ. Наразі він проходить курс базової військової підготовки (БЗВП) в одному з навчальних центрів.

Незадовго до мобілізації Сергій Чирков пройшов смугу перешкод у 3-й ОШБр разом з продюсеркою та ведучою Ярославою Кравченко. Це відбулося під наглядом військового з позивним "Роджер", який брав участь у обороні Київщини та Маріуполя, потрапив у полон та повернувся звідти.

Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ / Фото: скриншот з відео

Загалом, Сергій Чирков та Ярослава Кравченко пройшли смугу перешкод, якою випробовують охочих долучитися до 3-ї ОШБр, та цивільних, що готуються до мобілізації.

Саме після проходження цієї смуги перешкод Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ. Щоправда, сам гуморист поки що нічого не коментує та особисто не підтверджує інформацію.

Нагадаємо, нещодавно співак-військовий Олександр Положинський висловився про зірок, які уникають мобілізації. Виконавець прокоментував, чи мають вони служити.

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