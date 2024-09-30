Чи засипле снігом Україну у жовтні: синоптик здивував прогнозом

В перші дні жовтня на більшій частині території України збережеться аномально тепла погода, а у третій декаді місяця місцями очікується сніг.

Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.

За його припущеннями, перші заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі варто очікувати приблизно в період з 7 по 10 жовтня.

"У жовтні відбудеться як мінімум одне суттєве похолодання наприкінці першої декади, але воно не відіграє вагому роль у середньомісячній температурі, яка прогнозується на 1 – 2,5 °С вищою за кліматичну норму. Місцями у третій декаді може спостерігатися перший сніг, особливо у передгірських районах та на Поліссі, але формування снігового покриву, хоч і тимчасового, малоймовірне", - зауважив він.

Синоптик пояснив, що різке похолодання буде пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону.

"Похолодання супроводжуватиметься випаданням дощів, посиленням північно-західного вітру та коливаннями атмосферного тиску. Температурні показники за підсумком знизяться на 7 – 13 °С. Саме такі зміни у синоптичних умовах стануть переломними та ознаменують початок метеорологічної осені в нашій країні", - додав він.

Нагадаємо, 30 вересня в Україні випав перший сніг. Сніговий покрив зафіксували у Закарпатській та Івано-Франківській областях. На високогір'ї Карпат температура повітря впала до -5 градусів.

На Закарпатті та Івано-Франківщині випав сніг!

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